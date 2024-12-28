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Тактаров назвал топ-3 бойцов года из России: «Шара Буллет. Чимаев будет второй – у Махачева тяжелый год»

Олег Тактаров назвал лучших российских MMA-бойцов 2024 года.

«В первую очередь это Шара Буллет. Пока я не увижу Хамзата Чимаева с ярко выраженными топами не смогу оценить его до конца, хотя он будет второй в списке.

Ислам Махачев провел тяжелый год. Наверное, мы просто уже ожидаем, что он выиграет, поэтому нет такого удивления», – заявил экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Vprognoze.ru
logoОлег Тактаров
logoMMA
logoХамзат Чимаев
logoUFC
logoИслам Махачев
logoШарабутдин Магомедов
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