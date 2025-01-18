Хасбик провел стердаун с Перейрой и ударил его лбом по носу
Хасбик провел битву взглядов с Алексом Перейрой.
Блогер ударил чемпиона UFC лбом в нос.
Перейра упал, улыбнулся и пожал Хасбику руку.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
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