Перейра пошутил, что подерется на UFC 311: «Чама на пути в Лос-Анджелес»
Алекс Перейра отреагировал на отмену главного поединка UFC 311.
Турнир должен был возглавить бой Махачева и Царукяна, но из-за травмы Армана его отменили. Царукяна заменит Ренато Мойкано.
Алекс Перейра пошутил в соцсетях, намекая, что готов драться: «Чама на пути в Лос-Анджелес».
Новый постер UFC 311: Махачев против Мойкано
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алекса Перейры
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