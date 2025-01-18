Перейра пошутил, что подерется на UFC 311: «Чама на пути в Лос-Анджелес»

Алекс Перейра отреагировал на отмену главного поединка UFC 311.

Турнир должен был возглавить бой Махачева и Царукяна, но из-за травмы Армана его отменили. Царукяна заменит Ренато Мойкано .

Алекс Перейра пошутил в соцсетях, намекая, что готов драться: «Чама на пути в Лос-Анджелес».

Новый постер UFC 311: Махачев против Мойкано

UFC 311: Махачев – Мойкано, Мераб против Умара и другие бои