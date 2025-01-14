Перейра намекнул на анонс следующего боя: «Будут хорошие новости, шама»
Алекс Перейра намекнул на анонс следующего боя.
«Оставайтесь на связи на этой неделе, будут хорошие новости. Шама», − подписал публикацию в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра.
В последний раз Перейра дрался в октябре-2024, когда нокаутировал Халила Раунтри.
Следующим соперником Перейры будет Анкалаев (Ариэль Хельвани)
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Алекса Перейры
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