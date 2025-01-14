Перейра намекнул на анонс следующего боя: «Будут хорошие новости, шама»

Алекс Перейра намекнул на анонс следующего боя.

«Оставайтесь на связи на этой неделе, будут хорошие новости. Шама», − подписал публикацию в соцсетях чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра .

В последний раз Перейра дрался в октябре-2024, когда нокаутировал Халила Раунтри.

Следующим соперником Перейры будет Анкалаев (Ариэль Хельвани)