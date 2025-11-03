Хадис Ибрагимов и Виктор Немков проведут реванш в лиге «Сокол»

Хадис Ибрагимов и Виктор Немков подерутся в лиге «Сокол».

Поединок в тяжелом весе возглавит третий ивент бойцовской лиги «Сокол», который состоится 28 ноября в Москве. Бой пройдет по правилам ММА.

Бойцы уже встречались ранее. Первый поединок между Ибрагимовым и Немковым состоялся под эгидой лиги «Наше Дело» в декабре и завершился победой Ибрагимова раздельным решением судей.

