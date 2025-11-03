Хадис Ибрагимов и Виктор Немков проведут реванш в лиге «Сокол»
Хадис Ибрагимов и Виктор Немков подерутся в лиге «Сокол».
Поединок в тяжелом весе возглавит третий ивент бойцовской лиги «Сокол», который состоится 28 ноября в Москве. Бой пройдет по правилам ММА.
Бойцы уже встречались ранее. Первый поединок между Ибрагимовым и Немковым состоялся под эгидой лиги «Наше Дело» в декабре и завершился победой Ибрагимова раздельным решением судей.
«В UFC Федор бы потерял свободу». Интервью с человеком из команды Емельяненко, которого вы не знали
99 лет на двоих – исторический бой двух ветеранов российских MMA
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?4528 голосов
Да
Нет
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости