Кияшко – о бое Перейра – Волков: «Какой-то комментатор ляпнул, а все подхватили»
Алекс Перейра не будет драться с Александром Волковым.
Слухи о бое Алекса Перейры и Александра Волкова в тяжелом весе оказались ложными, сообщил тренер россиянина Тарас Кияшко.
«Какой-то комментатор ляпнул, а все подхватили. Сами подумайте, Перейре этот бой нужен?» – сказал Кияшко.
Алекс Перейра может провести бой с Александром Волковым (бразильский журналист Лаэрте Виана)
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Двоечка ММА
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