Кияшко – о бое Перейра – Волков: «Какой-то комментатор ляпнул, а все подхватили»

Алекс Перейра не будет драться с Александром Волковым.

Слухи о бое Алекса Перейры и Александра Волкова в тяжелом весе оказались ложными, сообщил тренер россиянина Тарас Кияшко.

«Какой-то комментатор ляпнул, а все подхватили. Сами подумайте, Перейре этот бой нужен?» – сказал Кияшко.

Алекс Перейра может провести бой с Александром Волковым (бразильский журналист Лаэрте Виана)