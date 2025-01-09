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Кияшко – о бое Перейра – Волков: «Какой-то комментатор ляпнул, а все подхватили»

Алекс Перейра не будет драться с Александром Волковым.

Слухи о бое Алекса Перейры и Александра Волкова в тяжелом весе оказались ложными, сообщил тренер россиянина Тарас Кияшко.

«Какой-то комментатор ляпнул, а все подхватили. Сами подумайте, Перейре этот бой нужен?» – сказал Кияшко.

Алекс Перейра может провести бой с Александром Волковым (бразильский журналист Лаэрте Виана)

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Двоечка ММА
logoUFC
logoАлекс Перейра
logoMMA
logoАлександр Волков
Тарас Кияшко
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