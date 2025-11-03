Царукян – о Чимаеве: «Очень достойный человек. Дарит машины и квартиры, помогает друзьям»

Арман Царукян рассказал о взаимоотношениях с Хамзатом Чимаевым.

«В этот раз получилось, что я был в Америке, у меня не было боя, я смог прилететь и быть в углу Чимаева . Он сказал, что на следующий мой бой он будет тоже у меня в углу, будет поддерживать. Если у него тоже боя не будет, конечно. Для этого и нужны друзья, чтобы поддержать друг друга и пойти вперед.

Хамзат очень достойный человек и хорошо очень поддерживает всех своих друзей, спарринг-партнеров, близких людей. Он этого не показывает в интернете, но всем дарит машины и квартиры, помогает всем, чем может», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян .

22 ноября Царукян проведет поединок против Дэна Хукера. Бой возглавит турнир серии UFC Fight Night, который пройдет в Катаре.

