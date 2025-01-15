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Немков − о конфликте с PFL: «Мне не понравилось отношение организации»

Вадим Немков рассказал о разногласиях с PFL.

«Мне не понравилось отношение организации. Кори этот бой нужен, а мне – совсем нет. Мы попросили улучшить условия. Нам отказали. Какой смысл?

Я его уже побеждал в пятираундовом бою в полутяжелом весе. Вопросов не было ни у кого по результату. В PFL хотели удовлетворить желание Кори подраться со мной еще раз.

Меня уведомили о встрече с ним чуть более чем за полтора месяца и подвели таким образом, что дали Анте Делию, который не знал об этом. Потом еще сделали анонс.

Мне это не понравилось. Главным образом то, что не улучшили контракт и то, что нас не спросили, хотим ли мы бой с Кори, а просто поставили перед фактом», − сказал тяжеловес PFL Вадим Немков.

Официально: Немков подерется с Джонсоном 25 января

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
logoMMA
logoКори Андерсон
logoВадим Немков
PFL
тяжелый вес (MMA)
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