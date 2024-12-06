Вадим Немков подерется 25 января, но соперником будет не Анте Делия (журналист Давид Багдасарян)

Анте Делия не будет драться с Вадимом Немковым на турнире Road to Dubai.

«Поговорил с Вадимом Немковым не под камеру о его следующем сопернике. Это действительно будет не Делия (хотя уже бы официальный анонс).

Уже прислали другое предложение. Вадим попросил пока не озвучивать. Боец известный, но мне показалось, что Вадим не в восторге. Да и мы, наверное, не будем сильно уж рады.

Один бой по контракту остался. Есть у меня ощущение, что Вадим очень серьезно настроен именно доработать этот контракт и шагать дальше», − написал в телеграм-канале журналист Давид Багдасарян.

Напомним, что ранее PFL анонсировал бой Вадима Немкова и Анте Делии на 25 января. В последний раз Немков дрался в феврале-2024, когда досрочно победил Бруно Каппелоззу.

Немков заявил, что бой с Делией могут отменить: «Не понимаю, зачем PFL объявляет поединок, если соперник травмирован»

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