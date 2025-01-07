Официально: Немков подерется с Джонсоном 25 января
Вадим Немков получил соперника на дубайский турнир PFL 25 января.
25 января в ОАЭ состоится турнир Road to Dubai под эгидой PFL, в главном карде которого Вадим Немков подерется с Тимоти Джонсоном.
Немков в последний раз подрался в феврале-2024, когда финишировал Бруно Каппелоззу. Джонсон в августе-2024 проиграл Денису Гольцову.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Bellator MMA
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