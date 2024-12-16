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Андерсон сообщил об отмене боя с Немковым: «Трилогии не будет. Вадим отказался, потому что считает меня слишком сложным соперником»

Кори Андерсон сообщил об отмене боя с Вадимом Немковым.

«Срочное объявление, ребята – трилогии не будет. PFL сообщили мне, что Вадим отказался драться, потому что считает меня слишком сложным соперником. Но он хочет остаться в карде и получить оппонента попроще.

В прошлый раз, когда мы дрались, его представитесь сказал, что я был легкой работой и не заслуживаю еще одного шанса. Затем, после того как я доказал свою силу, они мне сказали, что он теперь слишком большой, чтобы драться в полутяжелом весе.

Какое у вас теперь оправдание? Я пришел в тяжи, а вы продолжаете прятаться.

В начале года сказал, что Немков ушел, потому что боится со мной драться. Теперь я получил доказательство в письменном виде. Удалите этого человека из рейтинга и пусть сидит, пытается найти соперника, как все», – написал в соцсетях боец PFL Кори Андерсон.

Ранее PFL объявила, что Немков и Андерсон подерутся 25 января на турнире PFL Road to Dubai.

Вадим Немков проведет третий бой против Кори Андерсона

Немков – об анонсе боя с Андерсоном: «Это какой-то разводняк дешевый»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Кори Андерсона
logoВадим Немков
PFL
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