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Немков − о конфликте Федора и Шлеменко: «Саню что-то переклинило конкретно»

Вадим Немков высказался о конфликте между Федором Емельяненко и Александром Шлеменко.

«Не хочу комментировать эту ситуацию. Саню Шлеменко что-то переклинило конкретно. Вспомнил все там. Не хочу ничего говорить. Бой Александра и Токова был равным, но у Шлеменко было небольшое преимущество», − сказал тяжеловес PFL Вадим Немков.

Напомним, что в декабре-2024 Александр Шлеменко победил Анатолия Токова раздельным решением судей.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sport24
logoВадим Немков
logoАнатолий Токов
PFL
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