Немков – об анонсе боя с Андерсоном: «Это какой-то разводняк дешевый»

Вадим Немков высказался об анонсе третьего боя с Кори Андерсоном.

«Бой анонсировали, но мы пока ничего не подписывали. Если честно, это какой-то разводняк дешевый. Дали бой с Делией – мне сразу начали писать друзья Делии в комментариях, что этого боя не будет. Дали Делию, а он оказался на операции. Мы задали вопрос организации. Три дня тишины. Тут же на меня начинает газовать Кори.

Организация молчит, а потом присылает: «Вадим с Кори подерется». Мы говорим, что Кори – не Делия, это разного уровня соперники. Мы попросили улучшенные условия для боя. На что ответом никаких нет, никакие условия по контракты не улучшили. Мы ждали ответа организации, а тут смотрю: сегодня объявили бой. Пока я ничего не подписывал», – сказал Вадим Немков.

В последний раз Немков дрался в феврале-2024, когда досрочно победил Бруно Каппелоззу.

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