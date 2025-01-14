Хейни и Гарсия согласовали условия для реванша (журналистка Синтия Конте)

Дэвин Хейни и Райан Гарсия согласились провести реванш.

«Очень надежный источник сообщил мне, что Дэвин Хейни официально отозвал иск против Райана Гарсии , если тот согласится на тестирование VADA. Гарсия принял условия − реваншу быть», − написала в соцсетях журналистка Синтия Конте.

Дэвис согласен на реванш с Гарсией: «Пусть пришлют мне сумку со $150 млн. Тогда я буду драться»

Райан Гарсия перенесет операцию на запястье