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Хейни и Гарсия согласовали условия для реванша (журналистка Синтия Конте)

Дэвин Хейни и Райан Гарсия согласились провести реванш.

«Очень надежный источник сообщил мне, что Дэвин Хейни официально отозвал иск против Райана Гарсии, если тот согласится на тестирование VADA. Гарсия принял условия − реваншу быть», − написала в соцсетях журналистка Синтия Конте.

Дэвис согласен на реванш с Гарсией: «Пусть пришлют мне сумку со $150 млн. Тогда я буду драться»

Райан Гарсия перенесет операцию на запястье

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Синтии Конте
logoДэвин Хейни
первый полусредний вес
logoРайан Гарсия
Гарсия - Хейни
logoбокс
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