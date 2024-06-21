Гарсия дисквалифицирован на год за допинг. Бой с Хейни признан несостоявшимся

Райан Гарсия дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отстранила боксера на 12 месяцев. Напомним, что в допинг-пробе Гарсии обнаружили следы остарина. Проба была взята перед его боем с , который прошел в ночь на 21 апреля.

Поединок признан несостоявшимся. Также Гарсию обязали выплатить штраф в размере $10 тысяч.

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