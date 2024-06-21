Гарсия дисквалифицирован на год за допинг. Бой с Хейни признан несостоявшимся

Теги допинг бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил.

Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отстранила боксера на 12 месяцев. Напомним, что в допинг-пробе Гарсии обнаружили следы остарина. Проба была взята перед его боем с Дэвином Хейни, который прошел в ночь на 21 апреля.

Поединок признан несостоявшимся. Также Гарсию обязали выплатить штраф в размере $10 тысяч.

Гарсия − о положительной допинг-пробе: «Обожаю нахрен стероиды! Проглочу их все!»

Хейни обратился в атлетическую комиссию с требованием присудить Гарсии поражение

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7 комментариев
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Это не отменяет того, что Гарсия сводил Хейни в школу бокса)
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Ответ artem klishin
красавчик, бабки поднял, штраф небольшой, другого человека победил, хоть и с пилюлями. и кто скажет, что он бы сам так не поступил, если бы знал всё наперёд??
Совсем согласен. Но есть одно но… а ему выплатили разве уже гонорар за последний бой? Там же платят вроде не сразу и если поединок признан несостоявшимся по его вине, положен ли гонорар?
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Ответ Lynx.DP
Совсем согласен. Но есть одно но… а ему выплатили разве уже гонорар за последний бой? Там же платят вроде не сразу и если поединок признан несостоявшимся по его вине, положен ли гонорар?
Фиксированный гонорар удержали в пользу промоутеров.
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Ответ Валерий Золотарев
Фиксированный гонорар удержали в пользу промоутеров.
Благодарю.
Интересно фиксированный больше намного чем от пвп и спонсоров.
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