Хейни – об отстранении Гарсии: «Считаю, что Райана нужно было дисквалифицировать навсегда»

Дэвин Хейни высказался об отстранении Райана Гарсии.

Напомним, что атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отстранила Гарсию на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«Я думаю, что дисквалификация должна была быть более длительной. Считаю, что его нужно было дисквалифицировать навсегда – а штраф сделать более серьезным», – заявил боксер .

Гарсия и Хейни договорились провести повторный бой в 2025 году