Хейни – об отстранении Гарсии: «Считаю, что Райана нужно было дисквалифицировать навсегда»

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Гарсия - Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни высказался об отстранении Райана Гарсии.

Напомним, что атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отстранила Гарсию на 12 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

«Я думаю, что дисквалификация должна была быть более длительной. Считаю, что его нужно было дисквалифицировать навсегда – а штраф сделать более серьезным», – заявил боксер Дэвин Хейни.

Гарсия и Хейни договорились провести повторный бой в 2025 году

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3 комментария
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Может сразу на электрический стул, чего мелочиться?
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Бой хоть и аннулировал, но Хейни проиграл в чистую)))
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Потому что избил?)
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