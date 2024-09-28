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Хейни подал иск против Гарсии, обвинив того в нанесении побоев и мошенничестве

Дэвин Хейни подал иск против Райана Гарсии.

Гарсия обвиняется в нанесении побоев, мошенничестве и несправедливом обогащении. Также представители Хейни требуют пересмотреть распределение доходов, полученных от проведения их совместного поединка.

Бой между Хейни и Гарсией состоялся в ночь на 21 апреля. Гарсия провалил взвешивание, но был допущен до участия в поединке, победив решением большинства судей.

Позже в допинг-пробе Гарсии обнаружили следы остарина – Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (NYSAC) отстранила боксера на 12 месяцев и признала поединок с Хейни несостоявшимся.

Хейни намерен судиться с Гарсией: «Вся эта ситуация стоила мне денег. Я подписал контракт на чистый бой»

Безумный Райан Гарсия: провалил допинг-тест, лишился победы и ушел из бокса в 25

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Boxing Scene
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Гарсия - Хейни
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