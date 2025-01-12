Дэвис согласен на реванш с Гарсией: «Пусть пришлют мне сумку со $150 млн. Тогда я буду драться»
Джервонта Дэвис рассказал, за какой гонорар готов к реваншу с Райаном Гарсией.
«Я снова обложу налогом эту задницу. Скажите им, ребята, чтобы дали мне $150 млн.
Пусть пришлют мне сумку с деньгами, тогда я буду драться», – сказал чемпион мира по боксу Джервонта Дэвис.
Напомним, Дэвис и Райан Гарсия дрались в апреле 2023-го. Джервонта победил техническим нокаутом в седьмом раунде.
Гарсия и Плант устроили потасовку после боя между Дэвисом и Мартином
Дэвис считает, что за обвинениями в адрес Гарсии стоит Хирн: «Они пытаются отнять у него победу»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
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