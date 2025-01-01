Райан Гарсия перенесет операцию на запястье

Райан Гарсия сообщил, что ему придется перенести операцию.

«В тренировочном лагере я получил травму правого запястья и после разговора с врачами узнал, что мне понадобится операция. Хочу поблагодарить Rizin за предоставленную возможность, все еще планирую биться в Японии. Это произойдет после того, как я поправлюсь», – сказал Райан Гарсия.

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