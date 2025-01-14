Гейджи заявил, что может подраться на UFC 313: «Думаю, это будет Дэн Хукер»

Джастин Гейджи заявил, что планирует подраться с Дэном Хукером.

«Официально бой еще не подписан, но я сказал UFC два-три месяца назад, что март − та дата, которая мне подходит.

Знаю, что для меня есть бой на 9 марта в Лас-Вегасе. Я сказал боссам, что хочу подраться на этом турнире.

Сейчас они планируют кард, а я готовлюсь физически и морально к этой дате. Когда ты очень амбициозен, но проигрываешь таким образом, то это поджигает тебе задницу.

Я возвращаюсь и готовлюсь к конкретной дате. Думаю, это будет Дэн Хукер , но это же UFC – все всегда может измениться», − сказал легковес UFC Джастин Гейджи, последний раз подравшийся на UFC 300, когда проиграл нокаутом Максу Холлоуэю.

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