Кормье назвал главный хайлайт 2024 года: «Нокаут в бою Холлоуэя и Гейджи. Обычно я так себя не веду»
Даниэль Кормье назвал бой Макса Холлоуэя и Джастина Гейджи главным хайлайтом 2024 года.
«Обычно я так себя не веду, не хватаюсь руками за голову. Но когда я увидел это… Ничто не сможет превзойти этот момент в моих глазах», – сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
Роган – о Кормье: «Это самый милый парень в мире, но в октагоне он был безумным танком»
Даниэль Кормье: «Макгрегору придется вернуться в UFC. Он должен смыть с себя часть зловония от всего, что произошло»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Майка Бона
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