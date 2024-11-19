Хукер признался, что аура Хабиба помешала ему в бою с Махачевым: «Миф о них больше, чем непосредственно задача»

Дэн Хукер рассказал, что ему помешало в бою с Исламом Махачевым.

«Миф о них больше, чем непосредственно задача. Миф о Хабибе , и это передалось Исламу Махачеву .

Это определенно повлияло на меня. Это больше, чем этот парень. Но если сосредоточиться именно на нем, то все станет проще», − сказал легковес UFC Дэн Хукер , проигравший в 2021 году Исламу Махачеву болевым приемом в первом раунде.

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