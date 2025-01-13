Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели битву взглядов в Лондоне
В Лондоне состоялась пресс-конференция, посвященная боксерскому турниру в Эр-Рияде, который пройдет 22 февраля.
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подерутся в главном поединке вечера.
Напомним, в октябре Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей.
Дмитрий Бивол: «Раньше я хотел выиграть пояса, а теперь желаю взять реванш. Дело не в титулах»
Тренер Бетербиева – о сроках реванша с Биволом: «Это нехорошо. Раньше августа я бы не боксировал»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Matchroom Boxing
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