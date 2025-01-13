Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев провели битву взглядов в Лондоне

В Лондоне состоялась пресс-конференция, посвященная боксерскому турниру в Эр-Рияде, который пройдет 22 февраля.

Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев подерутся в главном поединке вечера.

Напомним, в октябре Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей.

Дмитрий Бивол: «Раньше я хотел выиграть пояса, а теперь желаю взять реванш. Дело не в титулах»

Тренер Бетербиева – о сроках реванша с Биволом: «Это нехорошо. Раньше августа я бы не боксировал»