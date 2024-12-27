Тренер Бетербиева – о сроках реванша с Биволом: «Это нехорошо. Раньше августа я бы не боксировал»
Тренер Артура Бетербиева хочет, чтобы его подопечный дрался не раньше августа-2025.
«Это нехорошо. Я бы раньше августа вообще не боксировал. Артур отдал много сил. И моральных, и физических.
Он еще, как говорится, не все поздравления получил, а тут надо опять готовиться. Это сложно.
Да, все в одинаковой ситуации. Но второму легче, чем первому. Легче тому, кто проиграл. У первого эйфория, а проигравшему предоставляется возможность реванша», – сказал тренер абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Артура Бетербиева Нурипаша Талибов.
Напомним, что в октябре-2024 Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей. 22 февраля 2025 года состоится реванш.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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