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Тренер Бетербиева – о сроках реванша с Биволом: «Это нехорошо. Раньше августа я бы не боксировал»

Тренер Артура Бетербиева хочет, чтобы его подопечный дрался не раньше августа-2025.

«Это нехорошо. Я бы раньше августа вообще не боксировал. Артур отдал много сил. И моральных, и физических.

Он еще, как говорится, не все поздравления получил, а тут надо опять готовиться. Это сложно.

Да, все в одинаковой ситуации. Но второму легче, чем первому. Легче тому, кто проиграл. У первого эйфория, а проигравшему предоставляется возможность реванша», – сказал тренер абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Артура Бетербиева Нурипаша Талибов.

Напомним, что в октябре-2024 Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей. 22 февраля 2025 года состоится реванш.

Усик – приговор для тяжелого веса. Ну а что ему делать?

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
Нурипаша Талибов
logoбокс
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
полутяжелый вес
Бивол - Бетербиев
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