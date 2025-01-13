Дмитрий Бивол: «Раньше я хотел выиграть пояса, а теперь желаю взять реванш. Дело не в титулах»
«Людям понравился первый бой, они хотели еще один. Я тоже хотел этого. Намерен выиграть поединок.
Пояса? Раньше я желал их получить и ничего больше. Но сейчас я хочу реванш, исправить ошибки. Хочу выиграть, а не просто получить пояса. Дело не в них.
Я изменился достаточно, чтобы победить в реванше.
Последнее обращение к Артуру? У меня нет послания для Бетербиева, я не почтальон. Я – спортсмен. Поговорим в ринге», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол на пресс-конференции в Лондоне, посвященной турниру.
Напомним, Бивол и Бетербиев проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде.
Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»
Бетербиев о реванше с Биволом: «Не знаю, нужен ли он. Там вроде все понятно было»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий