Дмитрий Бивол: «Раньше я хотел выиграть пояса, а теперь желаю взять реванш. Дело не в титулах»

Бивол признался, что хочет победить Бетербиева больше, чем выиграть пояса.

«Людям понравился первый бой, они хотели еще один. Я тоже хотел этого. Намерен выиграть поединок.

Пояса? Раньше я желал их получить и ничего больше. Но сейчас я хочу реванш, исправить ошибки. Хочу выиграть, а не просто получить пояса. Дело не в них.

Я изменился достаточно, чтобы победить в реванше.

Последнее обращение к Артуру? У меня нет послания для Бетербиева , я не почтальон. Я – спортсмен. Поговорим в ринге», – сказал экс-чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол на пресс-конференции в Лондоне, посвященной турниру.

Напомним, Бивол и Бетербиев проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде.

Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»

Бетербиев о реванше с Биволом: «Не знаю, нужен ли он. Там вроде все понятно было»