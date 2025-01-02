Валуев – о первом поединке Бивола и Бетербиева: «Самый ожидаемый бой 2024-го, но он не получился ярким»
«Думаю, что бой Артура Бетербиева с другим российским непобежденным чемпионом мира, Дмитрием Биволом, был самым ожидаемым событием 2024 года. Поединок не получился ярким, но по объективным причинам он и не мог стать таким.
Потому что если бы в ходе него был частый обмен ударами, то это значило бы, что Дима должен был бы действовать по плану Бетербиева. А это не свойственная ему манера ведения боя. И поэтому ему надо было придерживаться своего стиля и как-то выдергивать Артура на свое поле.
И вы же видели, что исход поединка решился буквально в последних раундах. Все решили два заключительных отрезка. И по результату победы нашим абсолютным чемпионом мира стал Артур Бетербиев», – заявил экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.
Напомним, в ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей.
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