  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Валуев – о первом поединке Бивола и Бетербиева: «Самый ожидаемый бой 2024-го, но он не получился ярким»
0

Валуев – о первом поединке Бивола и Бетербиева: «Самый ожидаемый бой 2024-го, но он не получился ярким»

Николай Валуев не считает ярким бой Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

«Думаю, что бой Артура Бетербиева с другим российским непобежденным чемпионом мира, Дмитрием Биволом, был самым ожидаемым событием 2024 года. Поединок не получился ярким, но по объективным причинам он и не мог стать таким.

Потому что если бы в ходе него был частый обмен ударами, то это значило бы, что Дима должен был бы действовать по плану Бетербиева. А это не свойственная ему манера ведения боя. И поэтому ему надо было придерживаться своего стиля и как-то выдергивать Артура на свое поле.

И вы же видели, что исход поединка решился буквально в последних раундах. Все решили два заключительных отрезка. И по результату победы нашим абсолютным чемпионом мира стал Артур Бетербиев», – заявил экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев.

Напомним, в ночь на 13 октября Бетербиев победил Бивола раздельным решением судей.

Давид Бенавидес: «Мой бой с Биволом или Бетербиевым реален, мы уже ведем переговоры»

Тренер Бетербиева – о сроках реванша с Биволом: «Это нехорошо. Раньше августа я бы не боксировал»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: РИА Новости
logoНиколай Валуев
logoбокс
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
Бивол - Бетербиев
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»
1110 декабря 2024, 10:48
Бивол – о подготовке к Бетербиеву: «Первый бой пересматривал один раз. Тренер все подробно изучает»
7 декабря 2024, 07:59
Бетербиев о реванше с Биволом: «Не знаю, нужен ли он. Там вроде все понятно было»
537 декабря 2024, 07:52
Рекомендуем
Главные новости
Умар не знает, как Мераб может его победить: «Если он отдаст мне спину, то я его задушу. Но если он меня уронит, то нужно еще удержать»
136 минут назад
Царукян показал физическую форму перед боем с Махачевым
51 минуту назадФото
Александр Емельяненко хочет восстановить отношения с братьями: «Это было бы интересное воссоединение. Я всегда поддерживал и Федора, и Ивана»
159 минут назад
Стерлинг включил бой Махачев – Порье в число лучших за 2024 год: «Удушающий Ислама был одним из лучших за год»
2сегодня, 10:39
Александр Емельяненко: «Готов провести следующий бой в начале года»
2сегодня, 09:41
Абдель-Азиз – об Умаре: «Не сомневаюсь, что он надолго станет чемпионом. Это единственный боец, способный превзойти достижения Хабиба»
12сегодня, 07:10
Поветкин – о возможном поединке Усика и Бетербиева: «Это было бы крупнейшее мировое противостояние»
10сегодня, 06:58
Соннен не верит в бой Конора с Полом: «Нет чека на $250 млн. Просто Макгрегор пошел по самому дну шуток. Это прикол»
сегодня, 06:52
Умар считает, что бой с Двалишвили будет долгим: «Он не сможет контролировать меня. У меня хорошие навыки и удар, могу создать для него много проблем»
1сегодня, 06:41
Кертис извинился перед Копыловым за обвинения в шпионаже: «Я облажался, он не злодей»
2вчера, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем