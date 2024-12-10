Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»
Дмитрий Бивол высказался о своей нокаутирующей мощи.
«Нокаутировать Бетербиева? Конечно, чувствую, что у меня достаточно мощи. У нас есть поговорка: «Раз в год и палка стреляет».
Стараюсь не обращать внимания на то, что говорят люди. Пытаюсь смотреть на то, что мне нужно делать. Оправдания делают тебя слабее», − сказал боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол, который проиграл Артуру Бетербиеву в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Реванш состоится 22 февраля 2025 года.
Бивол – об эмоциях от поражения Бетербиеву: «Это было неприятно. Но важно делать выводы»
Бивол – о подготовке к Бетербиеву: «Первый бой пересматривал один раз. Тренер все подробно изучает»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Seconds Out
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