Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»

Дмитрий Бивол высказался о своей нокаутирующей мощи.

«Нокаутировать Бетербиева? Конечно, чувствую, что у меня достаточно мощи. У нас есть поговорка: «Раз в год и палка стреляет».

Стараюсь не обращать внимания на то, что говорят люди. Пытаюсь смотреть на то, что мне нужно делать. Оправдания делают тебя слабее», − сказал боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол , который проиграл Артуру Бетербиеву в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Реванш состоится 22 февраля 2025 года.

Бивол – об эмоциях от поражения Бетербиеву: «Это было неприятно. Но важно делать выводы»

Бивол – о подготовке к Бетербиеву: «Первый бой пересматривал один раз. Тренер все подробно изучает»