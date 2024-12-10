  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»
6

Бивол считает, что может нокаутировать Бетербиева: «У меня достаточно мощи. Раз в год и палка стреляет»

Дмитрий Бивол высказался о своей нокаутирующей мощи.

«Нокаутировать Бетербиева? Конечно, чувствую, что у меня достаточно мощи. У нас есть поговорка: «Раз в год и палка стреляет».

Стараюсь не обращать внимания на то, что говорят люди. Пытаюсь смотреть на то, что мне нужно делать. Оправдания делают тебя слабее», − сказал боксер-полутяжеловес Дмитрий Бивол, который проиграл Артуру Бетербиеву в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Реванш состоится 22 февраля 2025 года.

Бивол – об эмоциях от поражения Бетербиеву: «Это было неприятно. Но важно делать выводы»

Бивол – о подготовке к Бетербиеву: «Первый бой пересматривал один раз. Тренер все подробно изучает»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Seconds Out
logoАртур Бетербиев
полутяжелый вес
logoДмитрий Бивол
logoбокс
Бивол - Бетербиев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Бивол − о втором бое с Бетербиевым: «Дорога к реваншу началась»
13 декабря, 07:51
Бетербиев − об анонсе реванша с Биволом: «Увидимся вновь 22 февраля»
63 декабря, 07:39
Биволу и Бетербиеву вдвое увеличат гонорары за участие в реванше (ТАСС)
429 ноября, 18:41
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евлоев призвал дать ему бой в феврале-2025: «Дана и UFC, не время отдыхать»
244 минуты назад
Гэрри не хочет драться с Эдвардсом в Лондоне: «Если в UFC хотят притащить меня в Европу, то только в Дублине»
1сегодня, 12:51
Гэрри − о пятом раунде боя с Шавкатом: «Он был в полном дерьме и дышал задницей»
1сегодня, 11:24
Конор − о желании Топурии уйти из спорта в 30 лет: «Вся суть − я к 27 годам добился всего»
9сегодня, 09:57
Топурия заявил, что завершит карьеру в 2027 году: «Надеюсь, что в 30 лет я уйду»
6сегодня, 09:16
Конор ответил Чендлеру: «Расслабься, увидимся на вершине!»
1сегодня, 08:51
Чендлер призвал Конора принять бой: «Помнишь, как ты обещал мне бой во время TUF?»
3сегодня, 08:42
Гэрри обратился к Шавкату: «Ты принял бой, когда тебе это не было нужно. Ничего, кроме уважения в твой адрес»
2сегодня, 08:00
Волков объяснил, почему вышел на бой с Ганом под кавер «Катюши» от Slaughter to Prevail: «Солист приехал в Вегас поддержать меня»
7сегодня, 07:50
Топурия сказал, что больше не будет драться в полулегком весе: «Очень хочу подняться. Махачев занят, так что готов к Оливейре»
23сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт