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Майкл Чендлер: «Хабиб не только был самым физически способным человеком в самолете, но и единственным, кто мог сидеть у аварийного выхода»

Майкл Чендлер считает странным поведение бортпроводницы в инциденте с Хабибом.

«Можете представить, что в вашем самолете случается чрезвычайная ситуация, и вы бы предпочли идеально говорящего по-английски человека, а не одного из величайших спортсменов, потому что вам «некомфортно» с его уровнем английского языка. Это странно.

Хабиб не только был самым физически способным человеком в самолете, но и единственным, кто мог сидеть у аварийного выхода», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.

Напомним, Хабиба Нурмагомедова сняли с авиарейса в США после спора с бортпроводницей.

Чендлер – об инциденте с Хабибом: «Прежде, чем выгнать нашего GOAT из самолета, заставьте всех пассажиров проходить тест на физическую и умственную пригодность»

Белал – об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Чендлера
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