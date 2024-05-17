Махачев − о бое с Конором: «Конечно, я соглашусь драться с ним»

Ислам Махачев заявил, что согласился бы подраться с Конором Макгрегором.

«Было бы глупо отказываться. Конечно, я соглашусь подраться с ним. Но это будет легко, ребят. Этот парень уже не тот.

Не хочу выставлять в плохом свете, но все понимают, что он уже не тот. Раньше − да, конечно. Когда он дрался с , то был в хорошей форме.

Он когда-то был бойцом высокого уровня, но затем было слишком много алкоголя, слишком много виски», − сказал чемпион в легком весе и лидер рейтинга P4P Ислам Махачев.

Напомним, что Махачев и Конор проведут ближайшие бои в июне: Ислам − в ночь на 2 июня защиту титула против , а Конор − в ночь на 30 июня против .

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