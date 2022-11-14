«В этом есть много смысла». Хабиб предложил Порье подраться с Дариушем, Дастин согласился

Легковес UFC Дастин Порье отреагировал на комментарий , который после победы над предложил американцу подраться с .

«В этом есть много смысла. Бенеил идет на серии из побед, он одолел несколько жестких парней и великолепно смотрелся в этих поединках. Посмотрим, я не против этого боя.

Но в конечном счете, это зависит от UFC и от сроков моего возвращения в октагон.

Я сказал Чендлеру: «Это мой дом». И я сказал ему, что он грязный ублюдок, потому что засунул пальцы мне в рот и высморкался. Все кончено. Это неважно», – сказал Порье.

На UFC 281 Порье победил Чендлера удушающим приемом в третьем раунде.

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Видео сабмишена в бою Порье – Чендлер