Чендлер – об инциденте с Хабибом: «Прежде, чем выгнать нашего GOAT из самолета, заставьте всех пассажиров проходить тест на физическую и умственную пригодность»
Майкл Чендлер поддержал Хабиба Нурмагомедова из-за инцидента в самолете.
«Если вы собираетесь выгнать нашего GOAT из самолета из-за небольшого акцента, то пожалуйста, заставьте всех пассажиров проходить тест на физическую и умственную пригодность, прежде чем позволить им сидеть возле аварийного выхода. Из-за отказа сказать «да». Вообще-то я видел несколько слизней на этих местах во время рейсов», – написал в соцсетях боец UFC Майкл Чендлер.
Напомним, Хабиба сняли с авиарейса в США после спора с бортпроводницей.
Хабиб об инциденте в самолете: «Дама, задававшая мне вопросы, была очень груба с самого начала. Не знаю, какая была причина – расовая, национальная или другая»
Белал – об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Чендлера
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