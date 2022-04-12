Майкл Чендлер: «Не думаю, что когда-либо буду заряжен на бой с Махачевым, как в свое время был заряжен на бой с Хабибом»

Легковес UFC Майкл Чендлер сравнил карьеры и экс-чемпиона .

«Лично мне тут даже сравнивать не нужно. Мы все видели, как Хабиб себя преподносит — он был настоящей звездой. Плюс он был непобежденным.

Да, у Махачева всего одно поражение, но тем не менее это минус в его рекорде. Хабиб доминировал над соперниками, побил нескольких парней из топ-10, завоевал титул, а затем удерживал его и выглядел непобедимым.

Хабиб редко проигрывал даже четверть раунда, куда уж там целый раунд какому-то сопернику. Вот что собой представлял Хабиб.

Конечно, у Махачева есть потенциал добиться того же, исключая тот пункт, что ему не быть непобежденным, но это очевидно. Не думаю, что когда-либо буду заряжен на бой с Исламом, как в свое время на бой с Хабибом», – сказал Чендлер.

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