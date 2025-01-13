Абдель-Азиз – Ковингтону за слова о Хабибе: «Закрой свой рот»
Али Абдель-Азиз отреагировал на комментарий Колби Ковингтона о Хабибе .
«Закрой свой рот», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз в комментариях под словами Колби Ковингтона об инциденте с Хабибом Нурмагомедовым в США.
Вчера Хабиба сняли с самолета в США после спора с бортпроводницей.
Хабиб об инциденте в самолете: «Дама, задававшая мне вопросы, была очень груба с самого начала. Не знаю, какая была причина – расовая, национальная или другая»
Белал – об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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