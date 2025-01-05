Абдель-Азиз – Фергюсону: «Сейчас ты можешь подраться с братом Хабиба в GFL»

Али Абдель-Азиз предложил Тони Фергюсона подраться с братом Хабиба Нурмагомедова.

«Сейчас ты можешь подраться с братом Хабиба Абубакаром Нурмагомедовым в GFL», – написал в соцсетях менеджер Али Абдель-Азиз .

Добавим, что Global Fight League – новый промоушен, который планирует первый турнир в 2025 году.

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