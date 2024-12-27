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Али Абдель-Азиз – о Хабибе, Махачеве и Эдгаре: «Трое королей»

Али Абдель-Азиз высказался о Хабибе Нурмагомедове, Исламе Махачеве и Фрэнки Эдгаре.

«Трое королей. У Хабиба и Эдгара по три защиты. У Махачева – четыре?» – опубликовал в сториз соцсетей менеджер Али Абдель-Азиз.

Рекордсменами по числу последовательных защит титула UFC в легком весе являются пять бойцов: Би Джей Пенн, Фрэнки Эдгар, Бенсон Хендерсон, Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев. 19 января Махачев может установить новый рекорд дивизиона, если победит Армана Царукяна.

Мендес – о Махачеве: «За 12 лет лишь один человек смог выиграть раунд в спарринге с Хабибом. Это был Ислам»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Али Абдель-Азиза
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