Али Абдель-Азиз – о Хабибе, Махачеве и Эдгаре: «Трое королей»

Али Абдель-Азиз высказался о Хабибе Нурмагомедове, Исламе Махачеве и Фрэнки Эдгаре.

«Трое королей. У Хабиба и Эдгара по три защиты. У Махачева – четыре?» – опубликовал в сториз соцсетей менеджер Али Абдель-Азиз .

Рекордсменами по числу последовательных защит титула UFC в легком весе являются пять бойцов: Би Джей Пенн, Фрэнки Эдгар , Бенсон Хендерсон, Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев . 19 января Махачев может установить новый рекорд дивизиона, если победит Армана Царукяна.

Мендес – о Махачеве: «За 12 лет лишь один человек смог выиграть раунд в спарринге с Хабибом. Это был Ислам»