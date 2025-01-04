Абдель-Азиз – о словах Хабиба про ирландские ММА: «Факты, цифры не врут»
Али Абдель-Азиз назвал фактами слова Хабиба Нурмагомедова про ирландские ММА.
Напомним, что ранее Хабиб Нурмагомедов заявил, что Дагестан превосходит Ирландию по количеству топовых бойцов ММА.
«Это факты, цифры не врут», – написал в соцсетях экс-менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.
Хабиб Нурмагомедов: «Дагестанцы доминируют в любительском ММА. Здесь нет даже близкого сравнения не то, что с ирландцами, а со всем миром»
Хабиб сравнил ММА в Дагестане и Ирландии: «У них нет бойцов, давайте честно»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем