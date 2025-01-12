Колби – Хабибу: «Браза, почему ты летаешь на регулярных рейсах Alaska Airlines!?»
Колби Ковингтон отреагировал на инцидент с Хабибом Нурмагомедовым в США.
«Браза, почему ты летаешь на регулярных рейсах Alaska Airlines!?» – написал в соцсетях боец UFC Колби Ковингтон.
Напомним, Хабиба сняли с авиарейса из-за споров с бортпроводницей.
Белал – об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Колби Ковингтона
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