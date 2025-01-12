Ислам Махачев: «Мне больше нравится Роналду, чем Месси. Все поменялось. Сейчас Лео живет в Майами, а Криштиану – в Саудовской Аравии»
Махачев признался, что изменил предпочтение в противостоянии Месси и Роналду.
«Мне больше нравится Роналду.
Раньше я предпочитал Месси, но... не знаю. Как личность мне больше по душе Криштиану.
Они оба играют на высочайшем уровне. Раньше я был за Лионеля – когда он играл в «Барселоне». Хабиб Нурмагомедов всегда болел за «Реал», а я за каталонцев. Но сейчас все изменилось. Лео живет в Майами, а Криштиану – в Саудовской Аравии», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев на стриме Адина Росса.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
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