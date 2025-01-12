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Ислам Махачев: «Мне больше нравится Роналду, чем Месси. Все поменялось. Сейчас Лео живет в Майами, а Криштиану – в Саудовской Аравии»

Махачев признался, что изменил предпочтение в противостоянии Месси и Роналду.

«Мне больше нравится Роналду.

Раньше я предпочитал Месси, но... не знаю. Как личность мне больше по душе Криштиану.

Они оба играют на высочайшем уровне. Раньше я был за Лионеля – когда он играл в «Барселоне». Хабиб Нурмагомедов всегда болел за «Реал», а я за каталонцев. Но сейчас все изменилось. Лео живет в Майами, а Криштиану – в Саудовской Аравии», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев на стриме  Адина Росса.

Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?

Хабиб − о бое Махачева и Царукяна: «Ислам, даже небо не предел»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс
logoИслам Махачев
logoUFC
logoЛионель Месси
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoКриштиану Роналду
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