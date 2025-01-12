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Белал – об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел»

Белал Мухаммад прокомментировал инцидент с Хабибом Нурмагомедовым в США.

«Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад.

Напомним, сегодня Хабиба сняли с авиарейса в США после спора с бортпроводницей.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Белала Мухаммада
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