Белал – об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел»

Белал Мухаммад прокомментировал инцидент с Хабибом Нурмагомедовым в США.

«Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел», – написал в соцсетях чемпион UFC Белал Мухаммад .

Напомним, сегодня Хабиба сняли с авиарейса в США после спора с бортпроводницей.

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