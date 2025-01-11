Мендес – о Хабибе: «Он идеальный тренер, ему лишь нужно мое присутствие»
Хавьер Мендес считает Хабиба Нурмагомедова идеальным тренером.
«Хабиб – жесткий тренер? Не сказал бы. Он идеален в роли тренера, ему лишь нужно мое присутствие. Если ты не будешь тренироваться как он, то не станешь лучшим. Поэтому у Хабиба правильная ментальность – она досталась ему от отца. Я лишь добавил свое, чтобы улучшить то, что у него уже есть» – заявил тренер Хавьер Мендес.
Без него не было бы Хабиба и Махачева и одного из самых сильных MMA-залов. Кто такой Хавьер Мендес?
Мендес – о Махачеве: «За 12 лет лишь один человек смог выиграть раунд в спарринге с Хабибом. Это был Ислам»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Mighty
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