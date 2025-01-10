Взвешивание UFC Fight Night 249: Копылов и Кертис показали одинаковые цифры
В ночь на 12 января в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 249, в главном бою которого Маккензи Дерн подерется с Амандой Рибас.
За сутки до турнира состоялась официальная процедура взвешивания:
Маккензи Дерн (52,62 кг) против Аманды Рибас (52,62 кг);
Карлстон Харрис (77,11 кг) против Сантьяго Понсиниббио (77,56 кг);
Абдул Разак Альхассан (84,14 кг) против Сезара Алмейды (84,14 кг);
Крис Кертис (84,14 кг) против Романа Копылова (84,14 кг);
Игорь Потеря против Марко Тулио (84,14 кг);
Магомед Гаджиясулов (92,99 кг) против Бруно Лопеса (93,21 кг);
Виктория Дудакова (52,62 кг) против Фатимы Клайн;
Нурулло Алиев (70,53 кг) против Джо Солеки (70,31 кг).
Кертис обвинил Копылова в шпионаже: «Пару недель назад к нам в зал пришли двое русских, а теперь они тренируются с Романом»
Кертис извинился перед Копыловым за обвинения в шпионаже: «Я облажался, он не злодей»
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