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Взвешивание UFC Fight Night 249: Копылов и Кертис показали одинаковые цифры

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 249, в главном бою которого Маккензи Дерн подерется с Амандой Рибас.

За сутки до турнира состоялась официальная процедура взвешивания:

  • Маккензи Дерн (52,62 кг) против Аманды Рибас (52,62 кг);

  • Карлстон Харрис (77,11 кг) против Сантьяго Понсиниббио (77,56 кг);

  • Абдул Разак Альхассан (84,14 кг) против Сезара Алмейды (84,14 кг);

  • Крис Кертис (84,14 кг) против Романа Копылова (84,14 кг);

  • Игорь Потеря против Марко Тулио (84,14 кг);

  • Магомед Гаджиясулов (92,99 кг) против Бруно Лопеса (93,21 кг);

  • Виктория Дудакова (52,62 кг) против Фатимы Клайн;

  • Нурулло Алиев (70,53 кг) против Джо Солеки (70,31 кг).

Кертис обвинил Копылова в шпионаже: «Пару недель назад к нам в зал пришли двое русских, а теперь они тренируются с Романом»

Кертис извинился перед Копыловым за обвинения в шпионаже: «Я облажался, он не злодей»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Спортс
logoUFC
Сантьяго Понсиниббио
logoНурулло Алиев
logoMMA
Крис Кертис
logoВиктория Дудакова
logoРоман Копылов
logoИгорь Потеря
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