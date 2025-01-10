Взвешивание UFC Fight Night 249: Копылов и Кертис показали одинаковые цифры

В ночь на 12 января в Лас-Вегасе (Невада) состоится турнир UFC Fight Night 249, в главном бою которого Маккензи Дерн подерется с Амандой Рибас.

За сутки до турнира состоялась официальная процедура взвешивания:

Маккензи Дерн (52,62 кг) против Аманды Рибас (52,62 кг);

Карлстон Харрис (77,11 кг) против Сантьяго Понсиниббио (77,56 кг);

Абдул Разак Альхассан (84,14 кг) против Сезара Алмейды (84,14 кг);

Крис Кертис (84,14 кг) против Романа Копылова (84,14 кг);

Игорь Потеря против Марко Тулио (84,14 кг);

Магомед Гаджиясулов (92,99 кг) против Бруно Лопеса (93,21 кг);

Виктория Дудакова (52,62 кг) против Фатимы Клайн;

Нурулло Алиев (70,53 кг) против Джо Солеки (70,31 кг).

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