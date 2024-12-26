Менеджер Копылова – о бое с Кертисом: «Роман в США, акклиматизируется и работает с весом»

Роман Копылов вышел на финальный этап подготовки к бою с Крисом Кертисом.

«Роман уже в Америке. Начинается подводка, работа с весом, акклиматизация. Мы заряжены и ждем максимально яркого боя с Кертисом.

Роман в отличной форме, он стал гораздо лучше. Мне кажется, нам удалось воплотить в жизнь наш план по значительному улучшению Копылова. Теперь остается только посмотреть за результатом», – сказал менеджер средневеса UFC Романа Копылова Александр Скаредин.

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