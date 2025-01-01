Кертис извинился перед Копыловым за обвинения в шпионаже: «Я облажался, он не злодей»
Крис Кертис извинился перед Романом Копыловым за обвинения в шпионаже.
«Оказалось, что с Копыловым это вообще никак не связано. Роман – классный парень, вообще не злой и не подлый. Он даже сказал мне: «Все теперь думают, что я козел!» Я говорю: «Бро, извини. Я облажался». Я принес извинения перед ним и перед всеми русскими бойцами», – сказал Крис Кертис.
Бой Криса Кертиса и Романа Копылова состоится 12 января в Лас-Вегасе.
Кертис обвинил Копылова в шпионаже: «Пару недель назад к нам в зал пришли двое русских, а теперь они тренируются с Романом»
Менеджер Копылова отреагировал на обвинения в шпионаже за Кертисом: «Этих парней выгнали из зала Криса за фото с Романом»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Криса Кертиса
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