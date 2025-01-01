Кертис извинился перед Копыловым за обвинения в шпионаже: «Я облажался, он не злодей»

Крис Кертис извинился перед Романом Копыловым за обвинения в шпионаже.

«Оказалось, что с Копыловым это вообще никак не связано. Роман – классный парень, вообще не злой и не подлый. Он даже сказал мне: «Все теперь думают, что я козел!» Я говорю: «Бро, извини. Я облажался». Я принес извинения перед ним и перед всеми русскими бойцами», – сказал Крис Кертис.

Бой Криса Кертиса и Романа Копылова состоится 12 января в Лас-Вегасе.

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