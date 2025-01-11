Генри Сехудо: «Джонс слишком умен для Аспиналла. Это легкие деньги»
Генри Сехудо считает, что Джон Джонс легко победит Тома Аспиналла.
«Вчера я немного посмотрел бои Тома Аспиналла. У него очень хорошие боковые движения. Но Джонс просто слишком умен.
Джону нужно давить на него, оставаться посередине, не вестись, найти пробелы в его борьбе. Думаю, что это будут легкие деньги для Джонса. Полагаю, что он все равно получит свои $30 млн», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
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Опубликовал: Артем Чугунов
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