Генри Сехудо: «Джонс слишком умен для Аспиналла. Это легкие деньги»

Генри Сехудо считает, что Джон Джонс легко победит Тома Аспиналла.

«Вчера я немного посмотрел бои Тома Аспиналла . У него очень хорошие боковые движения. Но Джонс просто слишком умен.

Джону нужно давить на него, оставаться посередине, не вестись, найти пробелы в его борьбе. Думаю, что это будут легкие деньги для Джонса. Полагаю, что он все равно получит свои $30 млн», – сказал экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

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