Кормье не верит, что UFC заплатит Джонсу $30 млн за бой с Аспиналлом: «Попросить столько и получить 15-20 − победа для Джона»
Даниэль Кормье высказался о гонораре Джона Джонса за бой с Томом Аспиналлом.
«Скажу вам, ребята, как человек, участвовавший в больших боях: 30 миллионов − совсем не то, что мы зарабатывали.
Но если попросить 30 миллионов и получить в итоге 15-20 − это победа для Джона Джонса», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
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