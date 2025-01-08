Кормье не верит, что UFC заплатит Джонсу $30 млн за бой с Аспиналлом: «Попросить столько и получить 15-20 − победа для Джона»

Даниэль Кормье высказался о гонораре Джона Джонса за бой с Томом Аспиналлом.

«Скажу вам, ребята, как человек, участвовавший в больших боях: 30 миллионов − совсем не то, что мы зарабатывали.

Но если попросить 30 миллионов и получить в итоге 15-20 − это победа для Джона Джонса », − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье .

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