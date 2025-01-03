Соннен считает, что Джонс завершит карьеру в 2025 году: «Бой с Аспиналлом – последнее выступление Джона»

Чейл Соннен считает, что Джон Джонс завершит карьеру в 2025 году.

«Я очень уверен в этом прогнозе. Он заключается в том, что Джон Джонс уйдет на пенсию в 2025 году.

Джонс подерется с Томом Аспиналлом . Победа или поражение, но когда этот поединок состоится, он станет последним выступлением Джона», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен .

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