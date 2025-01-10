Веласкес не верит, что Аспиналл победит Джонса: «Джон − мастер своего дела»

Кейн Веласкес ставит на победу Джона Джонса в бою с Томом Аспиналлом.

«Не думаю, что Том Аспиналл побьет Джона Джонса . Я наблюдаю за ним, вижу, как он выбрасывает удары. Думаю, Джон тоже это видит.

Джонс учится, делает домашнее задание. Он мастер в этом деле − анализировать соперника снова и снова.

Думаю, Джон будет знать, что делать. Аспиналл не победит Джонса. У всех свой паттерн ведения боя. Думаю, что паттерн Тома достаточно просто расшифровать», − сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес .

Кейн Веласкес станет менеджером в новом промоушене GFL, Хавьер Мендес – тренером одной из команд