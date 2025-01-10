Веласкес не верит, что Аспиналл победит Джонса: «Джон − мастер своего дела»
Кейн Веласкес ставит на победу Джона Джонса в бою с Томом Аспиналлом.
«Не думаю, что Том Аспиналл побьет Джона Джонса. Я наблюдаю за ним, вижу, как он выбрасывает удары. Думаю, Джон тоже это видит.
Джонс учится, делает домашнее задание. Он мастер в этом деле − анализировать соперника снова и снова.
Думаю, Джон будет знать, что делать. Аспиналл не победит Джонса. У всех свой паттерн ведения боя. Думаю, что паттерн Тома достаточно просто расшифровать», − сказал бывший чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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