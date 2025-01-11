Царукян – о желании Топурии перейти в легкий вес: «Это усиление для дивизиона»
Арман Царукян хотел бы увидеть Илию Топурию в легком дивизионе.
«У него большое имя. Какие бы в нашем дивизионе ни были большие имена, это будет усиление», – заявил боец UFC Арман Царукян.
Махачев предпочитает бой с Мухаммадом или Рахмоновым поединку с Топурией: «Нужен второй пояс. Деньги у меня есть»
UFC 311 может пройти в Лас-Вегасе из-за пожаров в Калифорнии
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMA Junkie
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем