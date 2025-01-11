Царукян – о желании Топурии перейти в легкий вес: «Это усиление для дивизиона»

Арман Царукян хотел бы увидеть Илию Топурию в легком дивизионе.

«У него большое имя. Какие бы в нашем дивизионе ни были большие имена, это будет усиление», – заявил боец UFC Арман Царукян .

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