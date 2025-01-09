Топурия и Волкановски могут провести реванш 5 апреля на UFC 314

Бой Илия Топурия – Александр Волкановски в разработке на UFC 314, который пройдет 5 апреля. Об этом сообщил советник руководителя Федерации бокса России Игорь Лазорин.

Топурия и Волкановски встречались в бою за титул чемпиона UFC в полулегком весе в феврале-2024. Топурия победил нокаутом во втором раунде.

Илия Топурия: «Я очень хочу провести бой с Хабибом»