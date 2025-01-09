Топурия и Волкановски могут провести реванш 5 апреля на UFC 314
Бой Илия Топурия – Александр Волкановски в разработке на UFC 314, который пройдет 5 апреля. Об этом сообщил советник руководителя Федерации бокса России Игорь Лазорин.
Топурия и Волкановски встречались в бою за титул чемпиона UFC в полулегком весе в феврале-2024. Топурия победил нокаутом во втором раунде.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Игоря Лазорина
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