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Топурия и Волкановски могут провести реванш 5 апреля на UFC 314

Бой Илия Топурия – Александр Волкановски в разработке на UFC 314, который пройдет 5 апреля. Об этом сообщил советник руководителя Федерации бокса России Игорь Лазорин.

Топурия и Волкановски встречались в бою за титул чемпиона UFC в полулегком весе в феврале-2024. Топурия победил нокаутом во втором раунде.

Илия Топурия: «Я очень хочу провести бой с Хабибом»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Игоря Лазорина
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logoИлия Топурия
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logoАлександр Волкановски
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