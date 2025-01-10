Хабиб − о бое Махачева и Царукяна: «Ислам, даже небо не предел»
Хабиб Нурмагомедов обратился к Исламу Махачеву перед боем с Арманом Царукяном.
«Ислам идет еще за одним историческим достижением. Как говорится, даже небо не предел», − написал в соцсетях бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, что бой между Исламом Махачевым и Арманом Царукяном пройдет 19 января.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
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